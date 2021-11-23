На острове Пальма закрыли три города: лава добралась до океана
Жителям трёх прибрежных городов канарского острова Пальма власти сказали не выходить из дома. До океана добрался..
Дата загрузки: 2021-11-23
Жителям трёх прибрежных городов канарского острова Пальма власти сказали не выходить из дома. До океана добрался свежий поток лавы из местного вулкана. При его попадании в воду образовались облака потенциально опасного газа.
Кумбре-Вьеха извергается уже два месяца. До океана дошёл третий лавовый язык. Он влился в воду на пару километров севернее двух остальных.
Местным жителям также сказали закрыть окна. Сильный ветер дует в сторону острова.
Закрыт и аэропорт. Как ожидается, полёты возобновят не ранее чем через двое суток.
Жителям столицы острова, города Санта-Крус, впервые с начала извержения посоветовали надеть маски. В воздухе – высокая концентрация вредных частиц и диоксида серы.
Регулярно измерять качество воздуха в районе направили военных.
Лава из Кумбра-Вьехи за время его извержения разрушила около 2650 домов. Тысячи людей были вынуждены эвакуироваться. Человеческих жертв нет.
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