Телеканал NTD

На острове Пальма закрыли три города: лава добралась до океана

На острове Пальма закрыли три города: лава добралась до океана

Жителям трёх прибрежных городов канарского острова Пальма власти сказали не выходить из дома. До океана добрался..

Дата загрузки: 2021-11-23

Жителям трёх прибрежных городов канарского острова Пальма власти сказали не выходить из дома. До океана добрался свежий поток лавы из местного вулкана. При его попадании в воду образовались облака потенциально опасного газа.

Кумбре-Вьеха извергается уже два месяца. До океана дошёл третий лавовый язык. Он влился в воду на пару километров севернее двух остальных.

Местным жителям также сказали закрыть окна. Сильный ветер дует в сторону острова.

Закрыт и аэропорт. Как ожидается, полёты возобновят не ранее чем через двое суток.

Жителям столицы острова, города Санта-Крус, впервые с начала извержения посоветовали надеть маски. В воздухе – высокая концентрация вредных частиц и диоксида серы.

Регулярно измерять качество воздуха в районе направили военных.

Лава из Кумбра-Вьехи за время его извержения разрушила около 2650 домов. Тысячи людей были вынуждены эвакуироваться. Человеческих жертв нет.
Короткая ссылка на эту страницу:

© 2002-2021 New Tang Dynasty Television. Все права защищены.
Открой мир в своем смартфоне

Любое использование статей, содержащих видео, текстовые или фотоматериалы, запрещено без согласования с администрацией сайта.
Написать письмо

Открой мир в своем смартфоне

Подпишись на e-mail рассылку

Выбери что бы вы хотели получать на свой e-mail:

Я уже подписался...