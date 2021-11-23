На острове Пальма закрыли три города: лава добралась до океана

Жителям трёх прибрежных городов канарского острова Пальма власти сказали не выходить из дома. До океана добрался..

Жителям трёх прибрежных городов канарского острова Пальма власти сказали не выходить из дома. До океана добрался свежий поток лавы из местного вулкана. При его попадании в воду образовались облака потенциально опасного газа.

Кумбре-Вьеха извергается уже два месяца. До океана дошёл третий лавовый язык. Он влился в воду на пару километров севернее двух остальных.

Местным жителям также сказали закрыть окна. Сильный ветер дует в сторону острова.

Закрыт и аэропорт. Как ожидается, полёты возобновят не ранее чем через двое суток.

Жителям столицы острова, города Санта-Крус, впервые с начала извержения посоветовали надеть маски. В воздухе – высокая концентрация вредных частиц и диоксида серы.

Регулярно измерять качество воздуха в районе направили военных.

Лава из Кумбра-Вьехи за время его извержения разрушила около 2650 домов. Тысячи людей были вынуждены эвакуироваться. Человеческих жертв нет.

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