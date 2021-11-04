Видео с дрона: как из канарского вулкана текут реки лавы

Реки лавы растекаются в разные стороны из кратера вулкана Кумбре-Вьеха на канарском острове Пальма. На этих..

Реки лавы растекаются в разные стороны из кратера вулкана Кумбре-Вьеха на канарском острове Пальма. На этих кадрах с дрона видно, что извержение не утихает.

Вулкан проснулся 19 сентября. С тех пор лава накрыла территорию примерно в 900 гектаров, уничтожив более 2500 домов и построек. Жертв нет, однако более 7000 человек были вынуждены эвакуироваться.

Многие потеряли свои дома. Под лавой также оказались гектары банановых плантаций и других сельхозугодий.

Между тем на острове начали продавать футболки и сумки с изображением вулкана. И это не просто сувениры для туристов. Так, несколько местных организаций решила собрать деньги для пострадавших от извержения.

[Эухения Альварес, владелица магазина]:

«Через магазин я могу помогать людям, которые лишились крова или работы. Так можно немного сгладить эту катастрофу». [Карлос Кордеро, владелец магазина]:

«Мы пытались как можно скорее помочь жертвам, вот и всё. Помимо футболок мы ещё много чего делаем».

Продали уже более 2000 футболок. Стоят по 10-12 евро за штуку. Все собранные средства направили пострадавшим.

[Педро Гарсия, работник Creaprint]:

«Когда всё закончится, для нас это будет только начало. Сейчас полная неопределённость. Я прошу остальной мир помнить о нас, когда всё закончится. Здесь по-прежнему прекрасно, и наш остров стоит посещать. Также прошу политиков не забывать нас и быстрее доставлять гуманитарную помощь».

В последние дни вулкан стал активнее выбрасывать пепел. В итоге многие улицы покрылись слоем чёрной пыли.

Эксперты пока не могут предсказать, как долго будет продолжаться извержение. Однако некоторые уже отметили признаки угасания активности.

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