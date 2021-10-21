Лава подбирается ещё к двум городам острова Пальма

Потоки лавы из вулкана Кумбре-Вьеха потекли по направлению к ещё двум городам канарского острова Пальма. Людей..

[житель острова Пальма]:

«Я уже устал, потому что мне пришлось перевозить вещи и близких родственников. Нам нужно торопиться. У нас всего час».

Потоки лавы из вулкана Кумбре-Вьеха потекли по направлению к ещё двум городам канарского острова Пальма. Людей срочно эвакуируют. Времени на сборы дали мало.

Кумбре-Вьеха извергается больше месяца. При этом в ночь на 20 октября здесь произошло землетреясение силой 4,8 балла.

За всё время извержения власти эвакуировали 7000 человек. Потоки раскалённой лавы сожгли почти 800 гектаров земли и уничтожили много банановых плантаций. Кроме того, разрушены 2000 зданий. Жертв и пострадавших нет.

В прошлом столетии вулкан извергался дважды – в 49-м и 71-м годах. В предыдущий раз погиб один человек – фотограф. Он слишком близко подошёл к лаве и отравился парами.

Короткая ссылка на эту страницу: