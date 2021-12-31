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6-метровый Дед Мороз из снега украсил площадь в Рыбинске

6-метровый Дед Мороз из снега украсил площадь в Рыбинске

Добрый Дедушка Мороз создаёт праздничное настроение в центре Рыбинска. Снежная скульптура возвышается на шесть метров. На..

Дата загрузки: 2021-12-31

6-метровый Дед Мороз из снега украсил площадь в Рыбинске
Добрый Дедушка Мороз создаёт праздничное настроение в центре Рыбинска. Снежная скульптура возвышается на шесть метров. На неё ушло 130 кубометров снега, 30 литров краски и неделя работы.

[Ольга Чистова, жительница Рыбинска]:
«Всё вырисовано так, и мешочек такой красивый, и лицо такое яркое. Я ещё живу в этом доме и наблюдала, как его строили – в такие морозы. Ребята просто молодцы. Они чудо совершили и праздник нам устроили».

Фигуру Деда Мороза создал художник Евгений Тарасов. Это не первое его творение. В прошлом году он сделал огромного снеговика. Но это было в марте, и снеговик быстро растаял.

[Евгений Тарасов, художник]:
«Сейчас надеемся, подольше простоит. Тут тень от здания, и солнце не печёт. Будет стоять, если дождя не будет».

Снежные скульптуры в Рыбинске стали уже новогодней традицией.
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