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Как кенийские бабушки учатся защищаться от сексуальных домогательств

Как кенийские бабушки учатся защищаться от сексуальных домогательств

Бабушки, живущие в кенийских трущобах, записываются на курсы самообороны. Они говорят, что часто становятся жертвами сексуальных..

Дата загрузки: 2021-09-26

Бабушки, живущие в кенийских трущобах, записываются на курсы самообороны. Они говорят, что часто становятся жертвами сексуальных домогательств, поскольку слабее молодых женщин. Во время пандемии нападений на женщин в Кении стало ещё больше.
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