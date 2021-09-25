Как кенийские бабушки учатся защищаться от сексуальных домогательств
Бабушки, живущие в кенийских трущобах, записываются на курсы самообороны. Они говорят, что часто становятся жертвами сексуальных..
Дата загрузки: 2021-09-26
Бабушки, живущие в кенийских трущобах, записываются на курсы самообороны. Они говорят, что часто становятся жертвами сексуальных домогательств, поскольку слабее молодых женщин. Во время пандемии нападений на женщин в Кении стало ещё больше.
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