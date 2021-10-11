Ливанцы сутки просидели без электричества

У ливанцев снова появился свет в домах. До этого целые сутки не было электричества почти по..

У ливанцев снова появился свет в домах. До этого целые сутки не было электричества почти по всей стране, в том числе – и в столице. Две крупнейшие электростанции Ливана остановились из-за нехватки топлива.

Положение на время спасли военные. Армия передала Министерству энергетики шесть миллионов литров газойля. Его распределили между двумя электростанциями, которые обеспечивают 60% электроэнергии страны.

Позже Центробанк Ливана одобрил кредит в 100 миллионов долларов на закупку топлива за рубежом.

Веерные отключения электричества ливанцев уже не удивляют. Такие блэкауты тоже бывают. Многие покупают дизельные генераторы, но топливо стоит дорого, и его не хватает.

[Мохаммед Ризк, владелец кафе]:

«Раньше электричество давали на час днём и на два часа ночью. Теперь и на столько не дают, а цена удвоилась. Топливо подорожало. Это ненормально. Бизнес умирает».

Ливанская экономика последнее десятилетие всё больше погружалась в кризис. За чертой бедности – уже больше половины населения. Помимо топлива, в стране не хватает лекарств и питьевой воды.

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