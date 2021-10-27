Жители острова Пальма вспоминают извержение Тенегии полвека назад
На канарском острове Пальма шестую неделю подряд извергается вулкан Кумбре-Вьеха, но для жителей постарше это уже..
Дата загрузки: 2021-10-27
На канарском острове Пальма шестую неделю подряд извергается вулкан Кумбре-Вьеха, но для жителей постарше это уже не первое такое бедствие.
[Амабелия Перес, жительница Пальмы]:
«Дыма тоже было много. Помню, мы приезжали сюда кормить скот, и каждый раз весь двор был покрыт пеплом – просто чёрный, как и сейчас. Были и подземные толчки».
Амабелии – 80, и она хорошо помнит, как ровно 50 лет назад здесь проснулся вулкан Тенегия.
[Амабелия Перес, жительница Пальмы]:
«В то время некому было нас эвакуировать. Это не как сейчас. Думаю, в то время на весь Лос-Кемадос было всего три машины».
Тенегия начал извергаться 26 октября 1971 года. Извержение длилось 24 дня.
[Амабелия Перес, жительница Пальмы]:
«Люди бежали посмотреть на вулкан, но я сказала мужу, что нужно отсюда выбираться. Единственное, чего я хотела – уехать. Мы так и сделали – уехали в тот же день, и потом я много дней не видела этот вулкан. Я ничего не хотела о нём знать, потому что была напугана».
Но не у всех воспоминания столь драматичные. В тот раз лавой покрыло территорию всего в 300 гектаров, и жилые дома не пострадали. В этот раз лава уже выжгла около 900 гектаров, уничтожив 2000 зданий и банановые плантации. Более 7000 человек были эвакуированы.
[житель Пальмы]:
«По сравнению с этим вулканом тот был хороший. Тенегии надо поставить памятник, он добрый вулкан».
[житель Пальмы]:
«Мы ходили в школу, не было никаких проблем. Вот только трясло намного сильнее, но тем не менее это был очень хороший вулкан, не было никаких инцидентов, мы каждый вечер ходили на него посмотреть».
[жительница Пальмы]:
«После обеда в предгорье было полно народу. Все смотрели, как извергается Тенегия. Это того стоило».
Впрочем, у Тенегии всё же была одна жертва. Погиб фотограф, который слишком близко подобрался к вулканической лаве и задохнулся от испарений.
Тем временем Кумбре-Вьеха извергается всё яростней. В ночь на вторник здесь зафиксировали более 30 подземных толчков.
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