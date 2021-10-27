Жители острова Пальма вспоминают извержение Тенегии полвека назад

На канарском острове Пальма шестую неделю подряд извергается вулкан Кумбре-Вьеха, но для жителей постарше это уже..

На канарском острове Пальма шестую неделю подряд извергается вулкан Кумбре-Вьеха, но для жителей постарше это уже не первое такое бедствие.

[Амабелия Перес, жительница Пальмы]:

«Дыма тоже было много. Помню, мы приезжали сюда кормить скот, и каждый раз весь двор был покрыт пеплом – просто чёрный, как и сейчас. Были и подземные толчки».

Амабелии – 80, и она хорошо помнит, как ровно 50 лет назад здесь проснулся вулкан Тенегия.

[Амабелия Перес, жительница Пальмы]:

«В то время некому было нас эвакуировать. Это не как сейчас. Думаю, в то время на весь Лос-Кемадос было всего три машины».

Тенегия начал извергаться 26 октября 1971 года. Извержение длилось 24 дня.

[Амабелия Перес, жительница Пальмы]:

«Люди бежали посмотреть на вулкан, но я сказала мужу, что нужно отсюда выбираться. Единственное, чего я хотела – уехать. Мы так и сделали – уехали в тот же день, и потом я много дней не видела этот вулкан. Я ничего не хотела о нём знать, потому что была напугана».

Но не у всех воспоминания столь драматичные. В тот раз лавой покрыло территорию всего в 300 гектаров, и жилые дома не пострадали. В этот раз лава уже выжгла около 900 гектаров, уничтожив 2000 зданий и банановые плантации. Более 7000 человек были эвакуированы.

[житель Пальмы]:

«По сравнению с этим вулканом тот был хороший. Тенегии надо поставить памятник, он добрый вулкан». [житель Пальмы]:

«Мы ходили в школу, не было никаких проблем. Вот только трясло намного сильнее, но тем не менее это был очень хороший вулкан, не было никаких инцидентов, мы каждый вечер ходили на него посмотреть». [жительница Пальмы]:

«После обеда в предгорье было полно народу. Все смотрели, как извергается Тенегия. Это того стоило».

Впрочем, у Тенегии всё же была одна жертва. Погиб фотограф, который слишком близко подобрался к вулканической лаве и задохнулся от испарений.

Тем временем Кумбре-Вьеха извергается всё яростней. В ночь на вторник здесь зафиксировали более 30 подземных толчков.

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