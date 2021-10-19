Цыган предсказывает судьбы, но не видит будущего своего ремесла
Цыган Золтан раскладывает потрёпанные карты на столе у себя дома в венгерском городе Шольтвадкерт. Этой колоде..
Дата загрузки: 2021-10-19
Цыган Золтан раскладывает потрёпанные карты на столе у себя дома в венгерском городе Шольтвадкерт. Этой колоде уже полтора века. Золтан унаследовал её от прабабушки. Многие его предки были гадалками и предсказателями.
У него тоже открылся такой дар. Цыган называет его небесным. Предсказывает судьбы уже 25 лет.
[Золтан Стойка, предсказатель]:
«Умение гадать может передаться только по наследству. Нужно родиться в такой семье. С 1601 года мои предки были предсказателями».
Золтан видит судьбы людей, но вот судьбу собственного ремесла предсказать не может. Даже называет себя последним предсказателем в Венгрии.
[Золтан Стойка, предсказатель]:
«В наши дни этим никто не занимается. Почему-то это наследие не передаётся следующему поколению».
В Венгрии цыгане – этническое меньшинство. В основном живут в бедности, а общество их отвергает.
Мигрировать сюда начали в XIV веке. Спасались от войны на Балканах.
Спустя 400 лет императрица Мария Терезия решила ассимилировать цыган с венграми. Их язык запретили, количество браков ограничили, а называть стали «новыми венграми».
Семья Золтана вопреки указаниям хранила культурные традиции. Поэтому он всю жизнь одевается как цыган и говорит на родном языке.
[Золтан Стойка, предсказатель]:
«Ни мои родители, ни бабушка с дедушкой не ассимилировались, поэтому и я не ассимилируюсь. Если у человека нет прошлого, то нет и будущего. Я родился цыганом, цыганом и умру».
Золтан – набожный католик. Говорит, что его ремесло не идёт вразрез с религией. Своих клиентов называет пациентами, словно врач. За сеанс берёт 50 долларов, но не прогоняет и тех, у кого денег нет. Гадание считает своей миссией.
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