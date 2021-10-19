Сезон дождей принёс наводнения в Перу

Улицы превратились в бурные реки. Это кадры из Перу. Из горного региона Кахамарка, что на севере..

Улицы превратились в бурные реки. Это кадры из Перу. Из горного региона Кахамарка, что на севере страны.

Как сообщают власти, затоплены десятки домов. По меньшей мере, пять из них вот-вот обрушатся.

[местная жительница]:

«Власти и мэр не чистят канализацию. Низины затопило. Властям нужно что-то сделать в Баньос-дель-Инке, потому что тут всё затопило». [Эдильберто Агуилар, мэр Баньос-дель-Инки]:

«Сильные ливни нас удивили. Они принесли наводнение, дренажная система не справилась. Дождь затопил все улицы Синчи-Роки».

В регионе также затоплены автодороги.

В Перу начался сезон дождей. Обычно он длится до апреля. Наводнения в это время здесь бывают каждый год, но – с разной интенсивностью. В предыдущий раз сильное было в феврале – тогда пострадали тысячи домов, 15 тысяч человек пришлось эвакуировать. А в 2017 году бедствие унесло более 70 жизней, став худшим за 20 лет.

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