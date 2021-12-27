К берегам Ливии прибило тела 24 утонувших мигрантов

14 мигрантов, включая ребёнка, утонули в Средиземном море, пытаясь доплыть до Европы. Их тела прибило к..

14 мигрантов, включая ребёнка, утонули в Средиземном море, пытаясь доплыть до Европы. Их тела прибило к побережью Алуса в Ливии. Ещё трёх человек удалось спасти.

МВД страны сообщило, что погибшие принадлежат к группе из 60 мигрантов, которые считаются пропавшими без вести в море. Их продолжают искать.

Найденные тела доставили в близлежащую больницу.

[Усама аль-Сакет, глава больницы]:

«Они находились в море примерно день. Тела ещё не разложились. Их привезли в больницу Хомса. Погибших всего 14, включая маленького ребёнка».

На другом пляже Алуса нашли ещё десять тел, но неизвестно, принадлежат ли они к той же группе мигрантов.

Ливия – крупный транзитный пункт для искателей убежища. Выходцы из африканских стран попадают сюда через Сахару. Здесь платят нелегальным перевозчикам, чтобы добраться до Европы. Часто лодки, на которых они плывут, старые или ненадёжные.

После 2017 года поток мигрантов уменьшился, поскольку военно-морские силы Евросоюза начали активно перехватывать и возвращать лодки в Ливию.

В этом году искателей лучшей жизни вновь стало больше, а следовательно, стало больше и трагедий. С января утонуло примерно 1500 человек. С 2014 года зарегистрировано 17 тысяч случаев гибели мигрантов.

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