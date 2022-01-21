Это один из самых больших коралловых рифов, которые находятся глубже 30 метров. Недавно его обнаружили в..

Один из крупнейших в мире коралловых рифов нашли в Тихом океане

Это один из самых больших коралловых рифов, которые находятся глубже 30 метров. Недавно его обнаружили в южной части Тихого океана. Он протянулся на три километра.

Обычно кораллы размножаются на мелководье. Этот же находится на глубине от 35 до 70 метров. При этом на него, похоже, не повлияла ни деятельность человека, ни изменение климата. Он выглядит полностью здоровым, без признаков обесцвечивания.

[Летиция Эбуин, исследовательница]:

«Нет никаких признаков болезни или отмирания. Это означает, что на него не повлияла деятельность человека, обесцвечивание или загрязнение».

Кораллы обнаружили у берегов Французской Полинезии местные дайверы. Это было рядовое погружение. Уже в конце прошлого года они вошли в состав исследовательской группы, чтобы задокументировать находку.

Пришли к выводу, что риф не пострадал, поскольку находится на глубине. Но опасность для него всё же существует.

[Марк Икин, исследователь]:

«Он будет подвергаться не только обычным угрозам, но и некоторым другим. Например, он менее разнообразный, чем мелководные рифы, состоит из других видов кораллов и рыб».

На исследование рифа под водой в целом ушло около 200 часов. Фотографировать его, проводить замеры и брать образцы было особенно сложно на большой глубине.

Как показывают исследования, за последние 10 лет в мире погибло 14% коралловых рифов. Это произошло из-за самых разных факторов, в частности из-за потепления мирового океана, которое приводит к обесцвечиванию.

Учёные надеются, что исследование недавно обнаруженного рифа поможет понять, насколько глубоководные кораллы устойчивы к изменению климата и воздействию человека.

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