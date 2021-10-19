Эфиопцы рассказывают о голоде и изнасилованиях в зоне военного конфликта

Сабе было всего три года, когда она умерла от недоедания. Это было в прошлом месяце, когда..

Сабе было всего три года, когда она умерла от недоедания. Это было в прошлом месяце, когда её мама бежала из эфиопского региона Тыграй в соседний Амхара, спасаясь от военного конфликта.

Остались лишь фотографии на телефоне. Мать говорит, что перед смертью Сабы умоляла врачей ей помочь.

[Хабтам Акеле, жительница Эфиопии]:

«Они сказали, что она очень пострадала от недоедания, и ей нельзя помочь. Они мне дали какой-то сироп и таблетки. Она умерла спустя неделю, в воскресенье».

Саба – среди тысяч жертв голода и насилия, которые охватили север Эфиопии. Около года там продолжается военное противостояние между федеральными войсками и повстанцами Народного фронта освобождения Тыграй.

В июле, отвоевав большую часть региона, повстанцы вторглись в соседний, более северный регион Амхара. Одновременно около 250 тысяч мирных жителей покинули свои дома. Некоторых боевые действия толкают всё севернее.

Люди говорят, что на территориях, которые контролируют повстанцы, не хватает еды и лекарств. Кроме того, они жалуются на насилие со стороны вооружённых группировок. Эта женщина говорит, что её изнасиловал человек с оружием.

Представители повстанцев говорят, что все подобные случаи будут расследовать, и что это не распространённые явление.

В целом обе стороны конфликта обвиняют друг друга в преступлениях. И при этом отвергают обвинения со стороны противника.

Недавно армия Эфиопии начала операцию по ликвидации повстанцев в Амхаре. Многие опасаются, что это ещё больше усугубит положение мирных жителей.

Короткая ссылка на эту страницу: