Как экстремальную погоду воссоздают в итальянской лаборатории

Тренировка в условиях сильного холода и снежной вьюги. Раньше горные спасатели ради таких занятий должны были..

Тренировка в условиях сильного холода и снежной вьюги. Раньше горные спасатели ради таких занятий должны были часами, а то и днями идти в горы. Теперь это можно сделать в специальной лаборатории.

Она называется terraXcube и находится в технологическом парке итальянского города Больцано.

Здесь можно создать самые разные экстремальные условия: от невыносимой жары до грозы и ураганного ветра.

[Кристиан Стурер, глава лаборатории]:

«В этих залах мы можем воспроизвести среду от минус 40 градусов по Цельсию до +60. Что касается высотности, то мы можем подняться на 9000 метров. Мы можем комбинировать ветер, снег, дождь. И в эту экстремальную среду можно помещать объекты, а потом их анализировать».

Лаборатория открылась весной 2019 года. С тех пор в ней провели самые разные эксперименты. Например, сейчас исследователи пытаются понять, как меняется густота крови во время восхождения на горы, и сколько она переносит кислорода.

Раньше в таких экспериментах в реальной среде участвовали в основном только мужчины. Теперь подключают и женщин.

Частные компании тоже пользуются преимуществами такой лаборатории.

[Кристиан Стурер, глава лаборатории]:

«Мы провели несколько тестов по размораживанию больших машин. Это кабины, в которых должны находиться люди. Мы разморозили их в холодных условиях. Мы хотели понять, насколько быстро можно разморозить стекло этой кабины».

А ещё альпинисты могут проходить здесь акклиматизацию и проверять, как низкое давление и малое содержание кислорода скажется на их самочувствии.

При этом исследования проводят не только на людях и объектах. Проверяют и влияние экстремальной погоды на растения и другие биологические формы жизни.

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