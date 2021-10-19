Как экстремальную погоду воссоздают в итальянской лаборатории
Тренировка в условиях сильного холода и снежной вьюги. Раньше горные спасатели ради таких занятий должны были..
Дата загрузки: 2021-10-19
Она называется terraXcube и находится в технологическом парке итальянского города Больцано.
Здесь можно создать самые разные экстремальные условия: от невыносимой жары до грозы и ураганного ветра.
[Кристиан Стурер, глава лаборатории]:
«В этих залах мы можем воспроизвести среду от минус 40 градусов по Цельсию до +60. Что касается высотности, то мы можем подняться на 9000 метров. Мы можем комбинировать ветер, снег, дождь. И в эту экстремальную среду можно помещать объекты, а потом их анализировать».
Лаборатория открылась весной 2019 года. С тех пор в ней провели самые разные эксперименты. Например, сейчас исследователи пытаются понять, как меняется густота крови во время восхождения на горы, и сколько она переносит кислорода.
Раньше в таких экспериментах в реальной среде участвовали в основном только мужчины. Теперь подключают и женщин.
Частные компании тоже пользуются преимуществами такой лаборатории.
[Кристиан Стурер, глава лаборатории]:
«Мы провели несколько тестов по размораживанию больших машин. Это кабины, в которых должны находиться люди. Мы разморозили их в холодных условиях. Мы хотели понять, насколько быстро можно разморозить стекло этой кабины».
А ещё альпинисты могут проходить здесь акклиматизацию и проверять, как низкое давление и малое содержание кислорода скажется на их самочувствии.
При этом исследования проводят не только на людях и объектах. Проверяют и влияние экстремальной погоды на растения и другие биологические формы жизни.
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