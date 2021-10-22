Первая южнокорейская ракета не долетела до орбиты

Исторический момент. В космос отправляется первая для Южной Кореи космическая ракета местного производства. В её строительство..

Исторический момент. В космос отправляется первая для Южной Кореи космическая ракета местного производства.

В её строительство вложили миллиард 800 миллионов долларов. Участвовало около 300 местных компаний. По задумке 200-тонная ракета сможет доставлять на орбиту до полутора тонн ценных грузов.

В этот раз «Нури», так назвали аппарат, везла на орбиту макет спутника. Как сказал президент Мун Чжэ Ин, она выполнила все этапы полёта. Но с главной задачей не справилась.

[Мун Чжэ Ин, президент Южной Кореи]:

«Тестовый запуск «Нури-хо» завершён. Я горжусь этим. К сожалению, мы не полностью достигли нашей цели, но это был первый запуск, и успехов немало».

Как сообщается, проблемы возникли в работе двигателей третьей ступени. Они отключились раньше срока, В итоге ракета не получила достаточного импульса и вскоре после взлёта упала.

Над проектом работают с 2010 года. В целом планируют произвести не менее пяти тестовых запусков. Следующий намечен на май 2022 года. Ракета снова попытается вывести на орбиту 200-килограммовый спутник.

Вообще доставка в космос спутников будет главной задачей «Нури». Один запуск будет стоить примерно 30 миллионов долларов. Это дешевле, чем у азиатских конкурентов.

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