Швейцарцы «научили» робота готовить фондю

Фондю теперь умеет готовить даже робот. Он самостоятельно очищает сыр от корочки, а потом трёт его..

Фондю теперь умеет готовить даже робот. Он самостоятельно очищает сыр от корочки, а потом трёт его над кастрюлей. После этого готовит фондю на плитке, тщательно перемешивая.

Робота создали швейцарские инженеры. Почти все детали делали сами. На их изготовление и программирование ушло почти девять месяцев.

[Людовик Аймон, руководитель проекта]:

«Даже эти шпажки сделаны из 3-метрового стержня. Мы его разрезали и приспособили для необходимой нам работы».

Самым сложным было сделать специальные захваты для сыра. Но и эту проблему решили. Правда, робот не полностью автономный.

[Людовик Аймон, руководитель проекта]:

«Я должен остановить перемешивание, поскольку робот слеп. Он не видит, что делает, и действует по заданной программе. Робот не видит, когда фондю уже готово, и может мешать до бесконечности, пока оно не превратится в резину или не сгорит».

Фондю – это национальное блюдо швейцарской кухни.

[Николя Фонтейн, директор компании Workshop 4.0]:

«Этим проектом мы хотим показать, что Швейцария может быть близка не только к своим традициям, но и к высоким технологиям».

Впрочем, у разработки уже нашлось много критиков. Людям кажется, что робот портит праздничную атмосферу, в которой обычно готовят фондю. Но инженеры пока и не собираются превращать робота в серийный продукт.

[Николя Фонтейн, директор компании Workshop 4.0]:

«Мы хотим демократизировать робототехнику и открыть дебаты об использовании этих машин. Думаю, мы должны сделать это сейчас, а не ждать десять лет, когда вокруг будет полно роботов».

450-килограммового робота выставят на Международном сельскохозяйственном салоне в Париже. А в ноябре он будет участвовать в Швейцарском фестивале фондю, который пройдёт во Фрибуре.

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