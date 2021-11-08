Давка на рэп-концерте: 8 погибших, около 300 пострадавших

Рэп-концерт, который закончился трагедией. Из смертельной давки живыми не выбрались восемь человек. Эти кадры снял с..

Рэп-концерт, который закончился трагедией. Из смертельной давки живыми не выбрались восемь человек.

Эти кадры снял с телефона человек, которому чудом удалось выжить. Люди кричат «хелп» – «на помощь», пытаясь привлечь внимание выступающего рэпера Трэвиса Скотта.

Это концерт в американском Хьюстоне. Человек, который сделал эти кадры, рассказал, что в итоге он и ещё около 15 зрителей упали и оказались под ногами у толпы. К счастью, им помогли подняться. Но повезло не всем.

В целом пострадало около 300 человек. Среди погибших много молодых людей. Некоторые – почти дети. Двум было 14 и 16 лет.

[Максимилиано Альварадо, очевидец]:

«Я был в шоке. Несколько минут недалеко от меня лежало два тела, но я думал, что они просто потеряли сознание. А потом я услышал, как один охранник сказал другому, что у них нет пульса. Вот тогда я просто оцепенел и понял, что что-то случилось».

Полиция говорит, что давка началась возле сцены. Люди пытались протиснуться поближе. У кого-то остановилось сердце из-за нехватки кислорода, а кто-то получил телесные травмы.

Трэвис Скотт несколько раз останавливал концерт и просил полицию проверить, всё ли нормально со зрителями.

Всего на концерте было около 50 тысяч человек.

[Родерик Пейн, эксперт по безопасности]:

«В таких ситуациях неважно, сколько вы заплатите охране, хоть миллион долларов. Если в 50-тысячной толпе начнётся давка, то сделать что-то почти невозможно».

Концерт проходил в рамках музыкального фестиваля. После инцидента все последующие мероприятия отменили.

Короткая ссылка на эту страницу: