Серия торнадо в США убила более 100 человек

[Рик Фоли, житель разрушенного дома]:

«Я упал на колени и закрыл голову. Всё произошло за 30 секунд».

Житель американского штата Кентукки вспоминает разрушительный торнадо, который пронёсся через его городок.

[Рик Фоли, житель разрушенного дома]:

«Я встал и не мог поверить глазам. С другой стороны дома стен не было. А здесь было то, что вы сейчас видите».

Торнадо был не один. Это была целая серия, которая пронеслась через пять штатов США, убив более 100 человек.

[Джеймс Поттер, житель разрушенного дома]:

«Я пришёл в гости к другу, начался дождь, усилился ветер. А потом я сказал: «На нас что, едет поезд?» Ветер стал ещё сильнее. Когда я выглянул в окно, было уже поздно».

Много домов в руинах, десятки людей числятся пропавшими без вести. Ожидается, что жертв будет больше.

[Рид Джери, пострадавший в результате торнадо]:

«Просто ужасно. Это ад на Земле. Не могу… Люди потеряли всё. И это просто кошмар, ужас».

На складе Amazon недалеко от Сент-Луиса погибли восемь рабочих. Торнадо сорвал со здания крышу и превратил стену длиной с футбольное поле в груду обломков. Спасатели пока нашли не всех.

Этот мужчина рассказывает про маленькое чудо. После бедствия он поспешил к своей матери, которая живёт недалеко от склада Amazon. К его удивлению, её дом уцелел.

[Эдди Хортон, сын женщины, которая живёт рядом со складом Amazon]:

«Если вы не верите в Бога, то вы глупец, вам стоит пообщаться со мной. Этот дом всё ещё стоит посреди поля руин, шириной в 90 метров и длиной 800 метров. Он на 100% уцелел».

Больше всего пострадал штат Кентукки. Его губернатор сказал, что эти торнадо стали самыми разрушительными в истории штата. Пострадали даже самые прочные здания из кирпича и стали.

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