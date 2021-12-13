Серия торнадо в США убила более 100 человек

[Рик Фоли, житель разрушенного дома
Дата загрузки: 2021-12-13
[Рик Фоли, житель разрушенного дома]:
«Я упал на колени и закрыл голову. Всё произошло за 30 секунд».
Житель американского штата Кентукки вспоминает разрушительный торнадо, который пронёсся через его городок.
[Рик Фоли, житель разрушенного дома]:
«Я встал и не мог поверить глазам. С другой стороны дома стен не было. А здесь было то, что вы сейчас видите».
Торнадо был не один. Это была целая серия, которая пронеслась через пять штатов США, убив более 100 человек.
[Джеймс Поттер, житель разрушенного дома]:
«Я пришёл в гости к другу, начался дождь, усилился ветер. А потом я сказал: «На нас что, едет поезд?» Ветер стал ещё сильнее. Когда я выглянул в окно, было уже поздно».
Много домов в руинах, десятки людей числятся пропавшими без вести. Ожидается, что жертв будет больше.
[Рид Джери, пострадавший в результате торнадо]:
«Просто ужасно. Это ад на Земле. Не могу… Люди потеряли всё. И это просто кошмар, ужас».
На складе Amazon недалеко от Сент-Луиса погибли восемь рабочих. Торнадо сорвал со здания крышу и превратил стену длиной с футбольное поле в груду обломков. Спасатели пока нашли не всех.
Этот мужчина рассказывает про маленькое чудо. После бедствия он поспешил к своей матери, которая живёт недалеко от склада Amazon. К его удивлению, её дом уцелел.
[Эдди Хортон, сын женщины, которая живёт рядом со складом Amazon]:
«Если вы не верите в Бога, то вы глупец, вам стоит пообщаться со мной. Этот дом всё ещё стоит посреди поля руин, шириной в 90 метров и длиной 800 метров. Он на 100% уцелел».
Больше всего пострадал штат Кентукки. Его губернатор сказал, что эти торнадо стали самыми разрушительными в истории штата. Пострадали даже самые прочные здания из кирпича и стали.
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