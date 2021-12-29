Как изменилась жизнь 400 детей благодаря велосипеду

Эндрю Маклиндон 14 лет работает в фонде, который дарит детям с ограниченными возможностями адаптивные велосипеды. Этот фонд семьи Маклиндон базируется в городе Батон-Руж в штате Луизиана.

«Такой велосипед часто бывает большим сюрпризам для ребят. Один мальчик сказал: „Этот велосипед специально для меня»», – рассказал Эндрю. В другом случае женщина не могла сдержать слёз, узнав о таком подарке для ребёнка.

Эндрю рассказал, что дети раньше могли только смотреть, как их братья, сёстры и соседи катаются на велосипедах. «Теперь они тоже участвуют, и можно представить, как это полезно эмоционально и психологически», – добавил он. Благодаря велосипеду дети с особыми потребностями становятся увереннее в себе и знакомятся с другими ребятами.

Организация публикует фотографии детей из разных штатов, которые получили адаптивные велосипеды. Благодаря фонду жизнь 400 детей стала радостнее. Фонд планирует расширить свою деятельность.