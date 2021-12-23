В Великобритании впервые выявили более 100 000 случаев COVID за сутки

Более 106 тысяч заражённых COVID за сутки. Такой показатель в Великобритании – впервые с начала пандемии...

Более 106 тысяч заражённых COVID за сутки. Такой показатель в Великобритании – впервые с начала пандемии. Резкий рост новых случаев вызвало распространение штамма «омикрон».

По официальным данным, за последнюю неделю общее число заражённых выросло на 640 тысяч человек, то есть на 59%. При этом количество смертей за сутки не увеличивается. В больницах лежат 8000 пациентов с COVID. Это намного меньше, чем в январе, когда было госпитализировано 38 тысяч человек.

Премьер-министр Борис Джонсон не намерен в сезон праздников ужесточать антиковидные меры. Он считает, что нужно подождать и посмотреть, как «омикрон» повлияет на количество госпитализаций. Если ситуация ухудшится, то ограничительные меры могут ужесточить.

Между тем на многих предприятиях ощущается нехватка работников, поскольку люди заражаются и уходят на карантин. В связи с этим власти сократили период самоизоляции с десяти до семи дней.

В США также увеличилось число новых случаев COVID-19. За семь дней оно выросло на четверть. Об этом сообщила директор Центров по контролю и профилактике заболеваний.

[Рошель Валенски, директор ЦКПЗ]:

«Сейчас омикрон-штамм обнаружен в 85 странах. В США заражение этим вариантом составляет 73% из всех случаев COVID-19. А в некоторых регионах достигает 90%».

Из-за распространения «омикрона» некоторые американцы отменяют поездки или тестируются, прежде чем отправиться в путешествие. Однако медики считают, что провести Рождество в кругу родственников можно. Не стоит собираться только большими компаниями – по 30 или 50 человек.

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