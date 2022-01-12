В Польше число умерших от COVID превысило 100 000

Уже более 100 тысяч человек умерли от коронавируса в Польше за всё время пандемии. Сейчас страна..

Уже более 100 тысяч человек умерли от коронавируса в Польше за всё время пандемии. Сейчас страна переживает очередную волну эпидемии. Ежедневно регистрируют более десяти тысяч новых случаев заражения. Каждый день умирает от нескольких десятков до нескольких сотен человек.

На прошлой неделе в Польше регистрировали 57 смертей на каждый миллион жителей. И это было одним из самых высоких показателей в мире. Например, в США фиксировали 34 смерти на миллион жителей, а в России – 38.

[Константин Шульдринский, врач и правительственный советник]:

«Многие пациенты обращаются к врачу очень поздно, когда болезнь сильно запущена, и ни один доступный способ лечения уже не помогает. Ещё одна проблема в том, что наша система здравоохранения десятилетиями не получает достаточно финансов, поэтому у нас очень мало реанимационных отделений».

Сейчас отделения интенсивной терапии в Польше в основном заняты людьми среднего возраста и моложе – даже 20-летними.

В декабре власти страны ужесточили антиковидные меры, чтобы избежать возможной вспышки штамма омикрон. Они снизили заполняемость ресторанов, баров, отелей, кинотеатров, спортзалов и церквей до 30%, перевели школьников на дистанционное обучение и ввели обязательное тестирование для тех, кто живёт с заражёнными коронавирусом.

Однако новый вариант коронавируса добрался и до Польши. Но пока его выявляют только у 8% заражённых за сутки.

В стране с 37-миллионным населением с начала пандемии зарегистрировано более четырёх миллионов случаев COVID-19.

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