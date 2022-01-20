Этот скелет лежал под ногами детей более 100 лет. Теперь останки морского крокодила выставили на всеобщее..

Останки крокодила 100 лет лежали под полом школы

Этот скелет лежал под ногами детей более 100 лет.

Теперь останки морского крокодила выставили на всеобщее обозрение в Уэльсе.

Непрошенный гость был под полом одного из классов местной школы.

[учительница]:

«У вас там были уроки, а вы и не догадывались о нём, правда?» [ученица]:

«Да, пол никак не скрипел и не издавал звуков».

Останки рептилии стали большим сюрпризом для детей.

[ученица]:

«Я не могла поверить, я была в шоке. Казалось, что это сон». [ученик]:

«Даже не знаю, может ли ещё кто-то сказать, что нашёл под полом своего класса в школе крокодила».

Ходили слухи, что где-то в школе есть крокодил, но никто в это не верил.

Впрочем, в 2019 году во время ремонта рабочие обнаружили эти останки.

Их очистили и восстановили. Теперь они готовы удивлять посетителей.

Но остаётся главный вопрос: как всё-таки крокодил туда попал?

Согласно одной истории, солдат Второй мировой привёз его в школу в качестве сувенира. Но есть и другая версия.

[Нейл Пайк, учитель]:

«Возможно, они решили положить крокодила под школьный пол и пугать детей, если они плохо себя ведут».

Спустя сто лет этот сувенир превратился в местную достопримечательность.

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