Останки крокодила 100 лет лежали под полом школы

Этот скелет лежал под ногами детей более 100 лет. Теперь останки морского крокодила выставили на всеобщее..
Дата загрузки: 2022-01-20
Теперь останки морского крокодила выставили на всеобщее обозрение в Уэльсе.
Непрошенный гость был под полом одного из классов местной школы.
[учительница]:
«У вас там были уроки, а вы и не догадывались о нём, правда?»
[ученица]:
«Да, пол никак не скрипел и не издавал звуков».
Останки рептилии стали большим сюрпризом для детей.
[ученица]:
«Я не могла поверить, я была в шоке. Казалось, что это сон».
[ученик]:
«Даже не знаю, может ли ещё кто-то сказать, что нашёл под полом своего класса в школе крокодила».
Ходили слухи, что где-то в школе есть крокодил, но никто в это не верил.
Впрочем, в 2019 году во время ремонта рабочие обнаружили эти останки.
Их очистили и восстановили. Теперь они готовы удивлять посетителей.
Но остаётся главный вопрос: как всё-таки крокодил туда попал?
Согласно одной истории, солдат Второй мировой привёз его в школу в качестве сувенира. Но есть и другая версия.
[Нейл Пайк, учитель]:
«Возможно, они решили положить крокодила под школьный пол и пугать детей, если они плохо себя ведут».
Спустя сто лет этот сувенир превратился в местную достопримечательность.
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