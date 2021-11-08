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Световые инсталляции оживили ночной Осло

Световые инсталляции оживили ночной Осло

Лучи света пронзают тьму в вечернем Осло. Здесь проходит фестиваль световых инсталляций. В этом году он..

Дата загрузки: 2021-11-09

Лучи света пронзают тьму в вечернем Осло. Здесь проходит фестиваль световых инсталляций. В этом году он посвящён окружающей среде.

Самая большая инсталляция называется «Бездна». Автора вдохновили морские обитатели, живущие в глубине океана.

[Николя Паолоцци, дизайнер]:
«Для меня свет – это как маяк в темноте. Он очень важен для людей, для их жизни. Огни, уличные фонари – нам всё время нужен свет».

А это световое шоу под названием «Монада» показывает ритм жизни вселенной.

[Анастасия Исашсен, дизайнер]:
«Это проекция на водном экране. «Монада» отражает начало нового витка жизни после пандемии. Она заставила нас всех задуматься о том, что такое жизнь и насколько она хрупкая».

Освещённый глобус, созданный британским дизайнером, показывает, какой видят Землю астронавты. Частью ещё одной световой инсталляции стал Нобелевский центр мира.
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