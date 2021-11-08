Световые инсталляции оживили ночной Осло

Лучи света пронзают тьму в вечернем Осло. Здесь проходит фестиваль световых инсталляций. В этом году он..

Лучи света пронзают тьму в вечернем Осло. Здесь проходит фестиваль световых инсталляций. В этом году он посвящён окружающей среде.

Самая большая инсталляция называется «Бездна». Автора вдохновили морские обитатели, живущие в глубине океана.

[Николя Паолоцци, дизайнер]:

«Для меня свет – это как маяк в темноте. Он очень важен для людей, для их жизни. Огни, уличные фонари – нам всё время нужен свет».

А это световое шоу под названием «Монада» показывает ритм жизни вселенной.

[Анастасия Исашсен, дизайнер]:

«Это проекция на водном экране. «Монада» отражает начало нового витка жизни после пандемии. Она заставила нас всех задуматься о том, что такое жизнь и насколько она хрупкая».

Освещённый глобус, созданный британским дизайнером, показывает, какой видят Землю астронавты. Частью ещё одной световой инсталляции стал Нобелевский центр мира.

Короткая ссылка на эту страницу: