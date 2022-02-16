Джонни Деппа наградили золотой медалью в Сербии

Голливудский актёр Джонни Депп снова в центре внимания в Сербии. Президент страны Александр Вучич награждает его..

Голливудский актёр Джонни Депп снова в центре внимания в Сербии. Президент страны Александр Вучич награждает его золотой медалью за выдающийся вклад в развитие сербского творческого сообщества.

[Джонни Депп, актёр]:

«От всего сердца, от всей души я с глубокой благодарностью принимаю эту огромную честь и постараюсь её оправдать. Большое спасибо».

В 93-м году Депп играл в фильме «Аризонская мечта» сербского режиссёра Эмира Кустурицы. Также он озвучил главного героя анимационного сериала «Тупики». Мультфильм создан итальянской компанией и произведён в Сербии при поддержке Министерства культуры страны.

[Джонни Депп, актёр]:

«Я сейчас на пороге новой жизни, и мне нравится начинать заново. И я хотел бы, чтобы это начало было здесь, в Сербии, если вы меня примете. Ещё раз благодарю вас».

В октябре прошлого года Депп побывал в президентском дворце в Белграде и пообщался с Вучичем. Тогда актёр продвигал в Сербии мультфильм «Тупики». Незадолго до этого сериал показали на Римском кинофестивале.

Короткая ссылка на эту страницу: