В Германии усложнят жизнь даже привитым и переболевшим COVID

Ужесточение антиковидных мер и даже локдауны снова грозят жителям Германии. Страна переживает четвёртую волну эпидемии, и..

Ужесточение антиковидных мер и даже локдауны снова грозят жителям Германии. Страна переживает четвёртую волну эпидемии, и больницы не справляются с наплывом пациентов. За последние сутки выявили более 64 тысяч случаев COVID-19. Это антирекорд для страны.

Ограничения будут вводить в зависимости от числа госпитализированных пациентов в каждом регионе. Если оно не превышает определённой нормы, то для вакцинированных и переболевших коронавирусом ничего не изменится.

Если показатель госпитализаций вырастет, то даже привитые и переболевшие должны будут предъявлять отрицательный ПЦР-тест в общественных местах. А в случае совсем тяжёлой ситуации власти закроют рестораны и кафе и запретят культурные и спортивные мероприятия. Они также могут наложить ограничения на собрания людей.

Кроме того, в Германии хотят ввести обязательную вакцинацию для медиков и других сотрудников больниц и домов престарелых. По словам Ангелы Меркель, за эту меру выступают региональные власти.

[Ангела Меркель, и. о. канцлера Германии]:

«По просьбе правительств федеральных земель мы обсудили это, и мы согласны с тем, что персонал медицинских заведений должен быть вакцинирован. Федеральное правительство в ближайшее время примет решение по этому поводу».

Власти страны призывают людей прививаться от коронавируса и проходить ревакцинацию. В Германии полностью вакцинировалось 67% населения. Это меньше, чем в Италии, Испании и Португалии.

[Олаф Шольц, кандидат в канцлеры Германии]:

«Важно убедить как можно больше людей повторно вакцинироваться прямо сейчас. Это тоже поможет справиться с пандемией. Речь идёт о миллионах людей. Многие уже получили одну или две дозы вакцины».

Олаф Шольц, который, возможно, займёт должность канцлера, обещает вводить радикальные антиковидные меры, каких раньше страна не видела. По его словам, только так можно будет пережить зиму.

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