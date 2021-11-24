Последний оплот африканского лесного слона

Подсчитать лесных слонов – задача непростая. Но именно это недавно сделали в Габоне. Природозащитники выяснили, что..

Подсчитать лесных слонов – задача непростая. Но именно это недавно сделали в Габоне. Природозащитники выяснили, что эта африканская страна – последний оплот лесных слонов.

В других регионах их стада почти полностью исчезли из-за наступления городов и браконьерства. Это Камерун, ДР Конго и Центральноафриканская Республика.

В этом году африканского лесного слона добавили в Красную книгу. Как предполагается, за последние почти 40 лет исчезло более 80% его популяции. Больше всего погибло с 2002 по 2011 годы.

При этом эти животные восстанавливают популяции в три раза медленнее, чем саванный слон. Следить за их стадами тоже непросто.

[Эмма Стоукс, природозащитница]:

«Чаще всего после себя они оставляют только помёт».

Исследователи в Габоне собирают его десятилетиями. Потом они анализируют ДНК, чтобы отследить отдельных животных. Эту же технологию используют, чтобы подсчитать слонов и тигров в Индии.

Согласно выводам учёных, Габон уникален не только тем, что это последний оплот лесных слонов. Распространение животных также необычно. Их ареал охватывает 90% территории страны.

При этом слоны научились прятаться от людей.

[Эмма Стоукс, природозащитница]:«У них прекрасное обоняние. Они учуют ваш запах, если конечно ветер дует в их сторону, задолго до того, как вы их обнаружите. Они объединяются в маленькие группы. Они такие большие животные, но очень тихие и скрытные».

Учёные говорят: чтобы защитить слонов, нужно не только остановить браконьеров, но и увеличить биоразнообразие. В некоторых регионах слоны настолько худые, что сквозь кожу видны рёбра.

Сколько же слонов насчитали в лесах? Теперь их более 95 тысяч. Ранее считалось, что их осталось только 60 тысяч.

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