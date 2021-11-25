В Австралии открыли кафе для пожилых со слабоумием
Непринуждённая беседа за чашкой чая. В этом необычном кафе под названием «Деменция» собираются пожилые со старческим..
Дата загрузки: 2021-11-25
Непринуждённая беседа за чашкой чая. В этом необычном кафе под названием «Деменция» собираются пожилые со старческим слабоумием, а также их опекуны. Здесь все общаются на равных и не чувствуют своей неполноценности или неполноценности родных.
Кафе работает в австралийском Квинсленде. Дик и Джинни здесь – постоянные гости. Они женаты 53 года. Но пять лет назад пожилой женщине поставили диагноз – деменция.
[Джинни Эйди, страдающая деменцией]:
«Я плакала много дней. И никто не понимал меня, а я никого не могла вспомнить и ничего не могла делать».
Теперь Джинни полностью зависит от помощи мужа.
[Дик Эйди, муж женщины с деменцией]:
«Подавляющее большинство из нас, кто пришёл сюда со своим мужем или женой, трудятся круглосуточно и без выходных. Это непросто. Но мы бы ни за что от этого не отказались».
Благодаря такому кафе пожилая пара обрела друзей и поддержку. Джинни снова улыбается и даже шутит.
[Джинни Эйди, страдающая деменцией]:
«Это самое лучшее, что со мной произошло после того диагноза – слабоумие».
Гости кафе делятся друг с другом и печалью, и радостью. Они увидели, что в их жизни много общего – похожие проблемы и сложности. Кому-то помогает чужой опыт, а кто-то просто рад излить душу.
Кафе принадлежит местной компании, которая оказывает услуги по уходу за пожилыми людьми. Заведение открывается раз в две недели. За его работу отвечают волонтёры.
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