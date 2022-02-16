В Аргентине горит национальный парк, животных спасают

Национальный парк Ибера – в огне. Пожары охватили 50 тысяч гектаров его территории на северо-востоке Аргентины...

Национальный парк Ибера – в огне. Пожары охватили 50 тысяч гектаров его территории на северо-востоке Аргентины.

[София Хейнонен, биолог в Rewilding Argentina Foundation]:

«Ещё столько же – под угрозой либо уже горят. Это очень ценные территории для защиты фауны».

Местный фонд защиты природы в срочном порядке спасает животных.

[София Хейнонен, биолог в Rewilding Argentina Foundation]:

«Мы убрали все гнёзда ара, потому что огонь прошёл через холмы, где они находились, и всё сжёг».

Птенцы попугаев ара надышались дымом. Пришлось вводить антибиотики.

От огня спасли также двух муравьедов. Их разместили в том же парке, но на безопасной территории.

[София Хейнонен, биолог в Rewilding Argentina Foundation]:

«Если бы парк был меньше, всей его экосистеме грозило бы исчезновение. Большие площади дают животным возможность переместиться и восстановиться».

Пожары вызвали длительная засуха и высокие температуры. В целом в аргентинской провинции Корриентес огонь уничтожил более полумиллиона гектаров. Это водно-болотные угодья, леса и пастбища.

Причём на участке длиной более 200 километров сгорел забор. Это беспокоит зоозащитников, поскольку крупный рогатый скот и буйволы с соседних ранчо могут зайти на территорию нацпарка и вызвать большую экологическую проблему. Под угрозой оказались и дикие животные, бежавшие от пожара за пределы парка. Они могут стать жертвами охотников.

Теперь заборы планируют делать из металлических труб, оставшихся после нефтяной промышленности. Такие не горят.

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