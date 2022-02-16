Осиротевшие поросята стали знаменитостью в Мексике

Выводок поросят-сирот захватил пляж на полуострове Юкатан в Мексике. Эти забавные малыши обычно приходят сюда в..

Выводок поросят-сирот захватил пляж на полуострове Юкатан в Мексике. Эти забавные малыши обычно приходят сюда в полдень в хорошую погоду. Здесь их уже поджидают местные жители и туристы. Ну а пляж теперь называется поросячьим.

[туристка]:

«Они очень милые. Это прекрасная возможность для семей и детей снять много фотографий. Это, правда, здорово».

Поросята потеряли маму, когда им было два дня от роду. Заботу о них взяли на себя экологи. Они поселили малышей в загоне на пляже. Каждый день их выводят на прогулку.

[Диего Леон, эколог]:

«Если они не купаются в море, всё равно выходят погулять. Они общаются с людьми и свободно разгуливают по пляжу. Им нравится, когда их гладят, нравится исследовать пляж и гулять».

После прогулки поросят моют. Потом смазывают тело специальным лосьоном или кокосовым маслом, чтобы не было сухости. Затем кормят. Когда поросята подрастут, их переведут в другое место. А сюда хотят запустить новый выводок.

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