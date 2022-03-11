Стычки у здания конгресса: протест против сделки с МВФ в Аргентине

Стычки возле здания Конгресса Аргентины. Протестующие требуют не заключать договор с Международным валютным фондом. Объём сделки..
Дата загрузки: 2022-03-11
[Гильермо Пакагнини, лидер профсоюза врачей]:
«Это соглашение означает капитуляцию и подчинение страны. Когда мы говорим о стране, мы имеем в виду рабочих, жителей трущоб и людей, живущих на дне многие годы».
В то время как большинство людей протестовали мирно, небольшая группа была настроена агрессивно. В полицию летели камни. Также протестующие разбивали окна и витрины и устраивали поджоги.
Несмотря на протесты, ожидается, что законопроект будет принят, хотя бы частично.
[Карлос Эллер, политик]:
«Это лучшее соглашение о рефинансировании, которое мы могли получить. Отказ от этого соглашения и невыполнение обязательств приведёт нас к большим экономическим, социальным и институциональным проблемам, которых мы должны избежать любой ценой».
В этом году Аргентине предстоит выплатить МВФ около 18 миллиардов долларов. Однако страна пока не способна это сделать из-за нескольких лет экономического кризиса, 50-процентной инфляции, сокращения валютных резервов и слабого песо.
Прошлую неудачную программу объёмом 57 миллиардов евро утвердили в 2018 году.
Новая сделка поможет избежать дефолта перед МВФ, а также призвана сократить бюджетный дефицит и субсидии в энергетический сектор. Её обсуждали с МВФ около года. Теперь её должен одобрить Конгресс.
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