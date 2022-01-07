Десятки погибших: в Казахстане вспыхнула новая волна насилия

Новое насилие и стычки в Казахстане. В Алматы сообщается о десятках погибших протестующих. Также Министерство внутренних..

Новое насилие и стычки в Казахстане. В Алматы сообщается о десятках погибших протестующих. Также Министерство внутренних дел говорит, что было убито не менее 18 правоохранителей. Причём двоих нашли обезглавленными.

Более трёх тысяч демонстрантов арестовали.

Волна беспорядков прокатилась по крупнейшему городу страны в то время, как сюда продолжается переброска российских и белорусских десантников. Их направили в рамках Договора о коллективной безопасности, чтобы сдержать протесты.

Протесты начались в начале января. На этих кадрах видны последствия: перевёрнутые и сгоревшие автомобили, правительственные здания с чёрными от пожаров стенами.

По всей территории страны сейчас действует режим ЧП, интернет и телефонная связь работают с перебоями, особенно в Алматы и столице, городе Нур-Султан.

Это беспрецедентные протесты для страны, где с советских времён правил бессменный лидер Нурсултан Назарбаев. Впрочем, три года назад он ушёл с поста президента, а с началом протестов также покинул пост главы Совета безопасности.

Изначально протесты начались в Мангистауской области из-за резкого повышения цен на сжиженный газ. И хотя власти тут же пообещали снизить цены, выступления лишь усилились и перекинулись на другие города.

Люди стали требовать отставки правительства и проведения прямых выборов. Больше всего протестующие недовольны тем, что в стране, богатой нефтью и полезными ископаемыми, большинство 19-миллионного населения живёт очень бедно. Демонстранты также стали сносить памятники Назарбаеву.

Президент уже отправил в отставку Кабинет министров. При этом он назвал протестующих террористами, которые проходили специальную подготовку за рубежом.

ООН призвала обе стороны к сдержанности.

[Стефан Дюжаррик, пресс-секретарь ООН]:

«Очевидно, что всем демонстрантам нужно быть мирными. У людей есть право выражать своё недовольство. Но это нужно делать мирно. А силы правопорядка должны защищать это право и действовать сдержанно».

Казахские военные говорят, что уже вернули контроль над главным аэропортом страны. Ранее его захватили протестующие.

При этом добычу нефти на месторождении Тенгиз в четверг сократили, поскольку некоторые подрядчики заблокировали железнодорожные линии в знак поддержки протестующих.

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