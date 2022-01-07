Десятки погибших: в Казахстане вспыхнула новая волна насилия

Новое насилие и стычки в Казахстане. В Алматы сообщается о десятках погибших протестующих. Также Министерство внутренних..
Дата загрузки: 2022-01-07
Более трёх тысяч демонстрантов арестовали.
Волна беспорядков прокатилась по крупнейшему городу страны в то время, как сюда продолжается переброска российских и белорусских десантников. Их направили в рамках Договора о коллективной безопасности, чтобы сдержать протесты.
Протесты начались в начале января. На этих кадрах видны последствия: перевёрнутые и сгоревшие автомобили, правительственные здания с чёрными от пожаров стенами.
По всей территории страны сейчас действует режим ЧП, интернет и телефонная связь работают с перебоями, особенно в Алматы и столице, городе Нур-Султан.
Это беспрецедентные протесты для страны, где с советских времён правил бессменный лидер Нурсултан Назарбаев. Впрочем, три года назад он ушёл с поста президента, а с началом протестов также покинул пост главы Совета безопасности.
Изначально протесты начались в Мангистауской области из-за резкого повышения цен на сжиженный газ. И хотя власти тут же пообещали снизить цены, выступления лишь усилились и перекинулись на другие города.
Люди стали требовать отставки правительства и проведения прямых выборов. Больше всего протестующие недовольны тем, что в стране, богатой нефтью и полезными ископаемыми, большинство 19-миллионного населения живёт очень бедно. Демонстранты также стали сносить памятники Назарбаеву.
Президент уже отправил в отставку Кабинет министров. При этом он назвал протестующих террористами, которые проходили специальную подготовку за рубежом.
ООН призвала обе стороны к сдержанности.
[Стефан Дюжаррик, пресс-секретарь ООН]:
«Очевидно, что всем демонстрантам нужно быть мирными. У людей есть право выражать своё недовольство. Но это нужно делать мирно. А силы правопорядка должны защищать это право и действовать сдержанно».
Казахские военные говорят, что уже вернули контроль над главным аэропортом страны. Ранее его захватили протестующие.
При этом добычу нефти на месторождении Тенгиз в четверг сократили, поскольку некоторые подрядчики заблокировали железнодорожные линии в знак поддержки протестующих.
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