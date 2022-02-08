«Всё разрушено»: на Мадагаскаре оценивают ущерб после смертоносного циклона

До 20 возросло число жертв непогоды на Мадагаскаре. Остров расположен рядом с Африкой в Индийском океане...

До 20 возросло число жертв непогоды на Мадагаскаре. Остров расположен рядом с Африкой в Индийском океане.

Циклон «Батсирай» обрушился на него вечером в субботу, круша дома и линии электропередачи на юго-восточном побережье. Вечером в воскресенье он ушёл. Некоторые города и посёлки были разрушены полностью.

Около 50 тысяч человек бежали.

[местная жительница]:

«Мой дом стал трескаться, и мы были вынуждены уйти. Внезапно он рухнул». [местный житель]:

«Чтобы восстановить дом, полагаюсь только на помощь властей. Всё, что было у нас в доме, разрушено водой. Я такого не ожидал. Не взял с собой никаких сбережений».

Циклон также уничтожил почти созревший урожай.

На Мадагаскаре живёт около 30 миллионов человек. Островное государство ещё не оправилось от нашествия предыдущего циклона – «Ана», который нагрянул всего две недели назад. Тогда 55 человек погибло, 130 тысяч покинули свои дома.

«Батсирай» ударил по другой части острова, она южнее. Но там жителям и так хватало бед из-за сильной засухи.

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