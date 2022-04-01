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Сильный пожар в Чили: сгорели десятки домов

Сильный пожар в Чили: сгорели десятки домов

Сильный пожар пытаются потушить на юге Чили. Огонь охватил около 80 гектаров территории. Уже сгорело 40..

Дата загрузки: 2022-04-01

Сильный пожар в Чили: сгорели десятки домов
Сильный пожар пытаются потушить на юге Чили. Огонь охватил около 80 гектаров территории. Уже сгорело 40 жилых домов.

[София Гонсалес, представитель президента в Вальпараисо]:
«Это неконтролируемое происшествие. Но мы очень беспокоимся и работаем, чтобы пожар не распространился дальше на жилые дома».

Огонь полыхает в регионе Вальпараисо. Пожарным помогают жители города Лагуна-Верде. Люди пытаются защитить свои дома.

[житель Лагуна-Верде]:
«К сожалению, пришлось эвакуировать много людей. Мне очень жаль, что мы потеряли имущество. Знаю, что материальные вещи можно восстановить, но они имеют свою цену».

Борьбу с огнём затрудняют сильный ветер и крутые овраги, которых много в этой местности. Прогресс есть, но полностью потушить пожар пока не удалось.
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