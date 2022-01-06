13 человек стали жертвами пожара в многоквартирном доме в Филадельфии. Среди погибших – семеро детей. Ещё..

13 жертв: страшный пожар в жилом доме в Филадельфии оставил много вопросов

[Якуика Пурифой, родственница погибших]:

«Мы здесь, потому что хотим быть здесь. Мои сёстры и племянники погибли, их больше нет. Они никогда не вернутся». [Куабира Пурифой, родственница погибших]:

«Как видите, не было другого выхода, кроме как через окна. Представьте, каково это – пытаться прыгнуть с третьего этажа. Возможно, покалечишься или погибнешь».

13 человек стали жертвами пожара в многоквартирном доме в Филадельфии. Среди погибших – семеро детей. Ещё два человека были отправлены в больницу – это один взрослый и один ребёнок.

Пожар начался около 6:30 утра. Восемь жильцов смогли выбраться из горящего здания самостоятельно.

Прибывшие на место пожарные тушили пламя около часа. Из-за чего именно произошло возгорание, пока неизвестно, однако известно, что пожарная сигнализация не сработала. Причины этого тоже будут выяснять. Чиновники говорят, что во время прошлогодней проверки все четыре детектора дыма были исправны.

Город потрясён количеством жертв.

Жители соседних домов организовали небольшой вечер памяти со свечами.

[жительница Филадельфии]:

«Мы хотим выразить поддержку родственникам и друзьям. Это такая трагедия». [жительница Филадельфии]:

«Ужасно. Эти дети часто катались здесь на велосипедах. Летом я каждый день гуляю здесь с собакой, и они часто были на улице и играли с ней».

По всей видимости, это самое большое число погибших в результате пожара в Филадельфии как минимум за последний век.

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