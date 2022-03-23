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Два разрушительных торнадо обрушились на центр Техаса

Два разрушительных торнадо обрушились на центр Техаса

Жители американского штата Техаса продолжают разбирать завалы после бедствия. По центру штата пронеслось, по меньшей мере,..

Дата загрузки: 2022-03-23

Два разрушительных торнадо обрушились на центр Техаса
Жители американского штата Техаса продолжают разбирать завалы после бедствия. По центру штата пронеслось, по меньшей мере, два разрушительных торнадо.

Это город Раунд-Рок. Местный житель Терри говорит, что ему и его жене относительно повезло. Их не было дома, когда пришла стихия.

[Терри Грондин, пострадавший]:
«Мы пытались пробраться сюда, но улицы были заблокированы. Но я всё равно прибежал и, когда увидел дом, то был просто разбит. Я не знал, что делать. Если честно, до сих пор не знаю».

В Раунд-Роке живёт 120 тысяч человек. Погибших нет, но некоторые получили лёгкие травмы. А вот что касается домов, то многие превратились в груды обломков.

Также тысячи семей остались без света.

Кевин и Лорен говорят, что выжили, прячась в ванной.

[Кевин и Лорен Ратлэдж, пострадавшие]:
«Я слышал, как разбивается стекло, знал, что будут разрушения, но не думал, что такие. <…> Казалось, мы попали в фильм «Ядерный смерч». Мы спрятались в ванной, ведь все коренные техасцы знают, что сантехника уходит глубоко, и лучше всего находиться в ванной или в туалете. Но туалеты просто сделаны из фанеры».

Как говорят метеорологи, штормовая система, которая породила смерчи, всё ещё опасна и может принести сильный ветер, град и новые торнадо в другие регионы Техаса и Оклахомы.
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