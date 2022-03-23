Два разрушительных торнадо обрушились на центр Техаса

Жители американского штата Техаса продолжают разбирать завалы после бедствия. По центру штата пронеслось, по меньшей мере, два разрушительных торнадо.

Это город Раунд-Рок. Местный житель Терри говорит, что ему и его жене относительно повезло. Их не было дома, когда пришла стихия.

[Терри Грондин, пострадавший]:

«Мы пытались пробраться сюда, но улицы были заблокированы. Но я всё равно прибежал и, когда увидел дом, то был просто разбит. Я не знал, что делать. Если честно, до сих пор не знаю».

В Раунд-Роке живёт 120 тысяч человек. Погибших нет, но некоторые получили лёгкие травмы. А вот что касается домов, то многие превратились в груды обломков.

Также тысячи семей остались без света.

Кевин и Лорен говорят, что выжили, прячась в ванной.

[Кевин и Лорен Ратлэдж, пострадавшие]:

«Я слышал, как разбивается стекло, знал, что будут разрушения, но не думал, что такие. <…> Казалось, мы попали в фильм «Ядерный смерч». Мы спрятались в ванной, ведь все коренные техасцы знают, что сантехника уходит глубоко, и лучше всего находиться в ванной или в туалете. Но туалеты просто сделаны из фанеры».

Как говорят метеорологи, штормовая система, которая породила смерчи, всё ещё опасна и может принести сильный ветер, град и новые торнадо в другие регионы Техаса и Оклахомы.

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