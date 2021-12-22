Почему марципаны – визитная карточка испанского Толедо

Если в Испании повсюду начали продавать марципаны, значит скоро Рождество. А самые вкусные можно купить в..

Если в Испании повсюду начали продавать марципаны, значит скоро Рождество. А самые вкусные можно купить в Толедо. Здесь их делают и в монастырях, и в многочисленных мастерских.

Например, в этой пекарне хранят секрет приготовления рождественского десерта уже более 200 лет. Пабло – в семейном деле с раннего детства.

[Пабло Хункеро, пекарь]:

«В рождественский сезон я даже отпрашивался с уроков. На то была уважительная причина. Я, ребёнок, делал всё, что нужно в пекарне. Ведь в те времена рук не хватало».

Основа изготовления толедского марципана проста – его делают из миндаля и сахара. Орехи закупают на территории Испанского Леванта.

Происхождение марципана доподлинно не известно. Считают, что его придумали арабы. В Испании первые упоминания о десерте относятся к началу XVI века.

[Хуан Мануэль Альбельда, пекарь]:

«Толедо – город трёх культур, здесь смешались и прекрасно ужились мусульманские, еврейские и христианские традиции. Сейчас крупные производители марципанов – это монастыри. Они хранят многовековые традиции изготовления этого десерта».

В наши дни марципаны делают разной формы и с разными добавками. А вот такой десерт в виде угря изготавливают с XIX века. Его дарят в католический праздник трёх королей.

[туристка из Мексики]:

«В Мексике у нас много сладостей, есть и марципаны, но они совсем не такие. Их делают из арахиса и сахара. Они очень сладкие, но вкус совсем другой». [туристка из Мексики]:

«С собой из Испании можно привезти ветчину, сыр и много чего ещё – сложно выбрать. Но марципаны из Толедо просто восхитительные. Я впервые их попробовала».

Марципаны уже давно стали таким же знаменитым символом Толедо, как и оружие из стали. Причём здесь, в отличие от других испанских городов, их продают и едят круглый год.

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