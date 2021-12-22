В Малайзии продолжаются поисково-спасательные работы после наводнений

Поисково-спасательные операции продолжаются в некоторых регионах Малайзии после того, как на страну обрушились худшие за много..

[житель Шах-Алама]:

«Я видел такое в 90-х. Здесь было наводнение, но в этот раз оно ещё хуже. Никто такого не ожидал».

Поисково-спасательные операции продолжаются в некоторых регионах Малайзии после того, как на страну обрушились худшие за много лет наводнения.

Ливни начались в пятницу и шли более трёх дней. За одну только субботу выпала месячная норма осадков. На этих кадрах с дрона видно, что «большая вода» не отступает.

Свои дома были вынуждены покинуть более 60 тысяч человек.

Больше всего страдает штат Селангор – один из самых густонаселённых и богатых в стране.

[житель Шах-Алама]:

«С тех пор как я переехал сюда в 2012-м, это одно из худших наводнений. Для этого района – точно худшее».

Сообщается более чем о 20 погибших.

В целом от наводнений пострадало восемь штатов Малайзии. Люди жалуются, что власти отреагировали медленно. Некоторые прождали помощи в своих затопленных домах все выходные.

Короткая ссылка на эту страницу: