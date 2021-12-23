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«Столп стыда» в Гонконге убрали под покровом ночи

«Столп стыда» в Гонконге убрали под покровом ночи

Вот так под покровом ночи убирают скульптуру, которая более 20 лет чтила память студентов, погибших за..

Дата загрузки: 2021-12-23

«Столп стыда» в Гонконге убрали под покровом ночи
Вот так под покровом ночи убирают скульптуру, которая более 20 лет чтила память студентов, погибших за демократию. Это так называемый «Столп стыда». Он был установлен возле ведущего университета Гонконга в память о бойне на площади Тяньаньмэнь в Пекине в 89 году, когда на мирную демонстрацию студентов направили танки.

Но теперь Гонконг, автономный регион КНР, сам всё больше отдаляется от демократии и ощущает влияние правящей в Китае компартии. «Столп стыда» был одним из последних монументов, которые напоминали о чёрной странице китайской истории. В материковом Китае эта тема – по-прежнему табу.

[студент]:
«У Гонконгского Университета – одна из самых длинных историй в Гонконге. Но его руководство не позволяет сохранить историю в его стенах. Какая ирония! Очень грустно видеть то, что происходит».

Несколько месяцев назад университет направил письмо попечителям статуи с просьбой её убрать. Причину не назвал. Сообщил только, что это сделали после оценки рисков для Университета.

«Столп стыда» – это серия скульптур датского художника Йенса Гальскиета. В общей сложности их четыре. Помимо Гонконга, их также установили в Мексике, Бразилии и Риме.

Сам скульптор сказал, что шокирован решением Университета и обратится в суд.
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