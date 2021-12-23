«Столп стыда» в Гонконге убрали под покровом ночи

Вот так под покровом ночи убирают скульптуру, которая более 20 лет чтила память студентов, погибших за..
Дата загрузки: 2021-12-23
Но теперь Гонконг, автономный регион КНР, сам всё больше отдаляется от демократии и ощущает влияние правящей в Китае компартии. «Столп стыда» был одним из последних монументов, которые напоминали о чёрной странице китайской истории. В материковом Китае эта тема – по-прежнему табу.[студент]:
«У Гонконгского Университета – одна из самых длинных историй в Гонконге. Но его руководство не позволяет сохранить историю в его стенах. Какая ирония! Очень грустно видеть то, что происходит».
Несколько месяцев назад университет направил письмо попечителям статуи с просьбой её убрать. Причину не назвал. Сообщил только, что это сделали после оценки рисков для Университета.
«Столп стыда» – это серия скульптур датского художника Йенса Гальскиета. В общей сложности их четыре. Помимо Гонконга, их также установили в Мексике, Бразилии и Риме.
Сам скульптор сказал, что шокирован решением Университета и обратится в суд.
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