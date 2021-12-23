Филиппинская провинция Северный Суригао едва ли сможет восстановиться после тайфуна. Об этом говорят местные жители. Тайфун..

Ад после «Рая»: провинция на Филиппинах вряд ли восстановится после тайфуна

Филиппинская провинция Северный Суригао едва ли сможет восстановиться после тайфуна. Об этом говорят местные жители.

Тайфун «Рай» обрушился на регион неделю назад и стал самым сильным для архипелага в этом сезоне. Ему была присвоена наивысшая – пятая категория. Скорость ветра достигала 210 километров в час.

Этот житель Манилы приехал на филиппинский остров Суригао отдохнуть на выходные, а вместо этого чуть не погиб.

[Франсис Варга, житель Манилы]:

«У нас не было никакой защиты – не было крыши или стены. Мы просто лежали там, и вся мощь природы обрушилась на нас с полной силой. Нам приходилось держаться за стол».

Погибло около 400 человек. 500 получили телесные повреждения, почти два миллиона пострадали, около миллиона жителей были вынуждены покинуть свои дома.

[Франсис Варга, житель Манилы]:

«Не было связи, местные власти ничего не организовали. Мы выбирались оттуда сами. Было страшно. Мы шли и видели людей, которые остались ни с чем. Их дом сдуло».

Местные жители жалуются, что запасы продуктов питания и товаров первой необходимости истощаются. Поступают также сообщения о грабежах.

Президент Филиппин Родриго Дутерте пообещал выделить пострадавшей провинции 200 миллионов долларов на восстановление. Поступает и международная гуманитарная помощь. Так, Япония прислала электрогненераторы, палатки, подушки, брезент и ёмкости для воды.

Ежегодно на Филиппины обрушивается около 20 тайфунов и тропических штормов. На фоне частых землетрясений и извержений вулканов это одна из стран мира, которые больше всего подвержены стихийным бедствиям.

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