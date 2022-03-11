Прошло 63 года, но они не забыли. Тибетцы, живущие в изгнании в индийских городах Дхарамсала и..

«Мы не оставим надежду»: тибетцы в Индии протестуют против китайского правления на их родине

Прошло 63 года, но они не забыли. Тибетцы, живущие в изгнании в индийских городах Дхарамсала и Шимла, проводят марш протеста против оккупации их земли коммунистическим Китаем.

Именно 63 года назад 10 марта в Тибете вспыхнуло восстание против властей КНР. Коммунисты захватили регион семью годами ранее, назвав это «мирным освобождением».

[Церинг Долма, протестующая]:

«Мы понимаем, что Китай не услышит. Нам это неважно, но протестовать против них – это наше право и наша обязанность. Они не слышат нас уже 63 года, но мы до сих пор протестуем. Мы не оставим нашу надежду».

Восстание тибетцев длилось три года. Они выступали за восстановление независимости их земли и против китаизации Тибета. Глубоко верующий буддистский регион также не мог принять атеистической пропаганды, которую насаждал ему Пекин. В борьбе с восстанием китайские власти активно уничтожали духовенство и монастыри.

[Тхубтен Ванчэнь, тибетский законодатель]:

«Наше послание: не забывайте и не молчите, потому что 6 миллионов тибетцев внутри Тибета страдают».

В итоге мятеж подавили. Погибли десятки тысяч человек. Духовный лидер тибетцев Далай-лама и его сторонники бежали в соседние Индию, Непал и другие страны.

Власти Китая отрицают, что ведут в Тибете репрессивную политику, говоря, что они положили конец крепостному праву и способствовали развитию отсталого региона.

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