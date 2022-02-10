Российская фигуристка Камила Валиева вышла на официальную тренировку после допинг-скандала на Олимпиаде в Пекине. 15-летняя спортсменка..

15-летняя Камила Валиева вышла на тренировку после допинг-скандала на Олимпиаде в Пекине

Российская фигуристка Камила Валиева вышла на официальную тренировку после допинг-скандала на Олимпиаде в Пекине. 15-летняя спортсменка провалила допинг-тест на запрещённое вещество триметазидин. Его «ничтожно малые» дозы нашли в пробах, которые Валиева сдала ещё в декабре.

Из-за этого отложили вручение золота сборной Олимпийского комитета России по фигурному катанию.

Сейчас в ситуации разбираются спортивные юристы.

Препарат триметазидин относят к так называемым «сердечным» лекарствам. На спортивные показатели он никак не влияет. При этом согласно Антидопинговому кодексу, спортсменов младше 16 лет не могут обвинить в нарушении антидопинговых правил.

Международный олимпийский комитет ситуацию с Валиевой пока не комментирует.

[Марк Адамс, представитель МОК]:

«Мои слова имеют юридические последствия, поэтому, надеюсь, вы понимаете, что я не буду с трибуны пресс-конференции комментировать это дело. Это было бы неуместно».

Российские фигуристы по итогам выступлений обошли команды из США и Японии. Выступление Камилы Валиевой на Олимпиаде много хвалят. Отмечают её удивительный талант и четверные прыжки.

Ситуация с фигуристкой уже дошла до Кремля. Дмитрий Песков заявил, что необходимо ждать разъяснения от спортивных чиновников и МОК.

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