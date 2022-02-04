Тибетцы протестуют в преддверии открытия Игр в Пекине

В преддверии открытия Зимней Олимпиады в Пекине тибетцы организовали несколько протестов. Один из них прошёл в..

В преддверии открытия Зимней Олимпиады в Пекине тибетцы организовали несколько протестов. Один из них прошёл в индийском городе Дхарамсала. Здесь находится тибетское правительство в изгнании и представительство Далай-ламы.

Протестующие говорят, что компартия Китая осуществляет геноцид их народа, и игры нужно бойкотировать.

Ещё сотни тибетцев прошли маршем к штаб-квартире Международного олимпийского комитета в швейцарской Лозанне. Они обвинили МОК в пособничестве преступлениям, которые совершаются в Китае в отношении религиозных и этнических меньшинств.

[Карма Чоеки, глава Ассоциации тибетцев в Швейцарии]:

«Мы против того, чтобы МОК предоставлял право на проведение этих драгоценных игр стране, где у власти диктаторский режим, не уважающий верховенство закона».

По словам организатора акции, после предыдущих пекинских Игр 14 лет назад более 150 тибетцев совершили самосожжение из-за репрессий в Тибете.

Компартия захватила горный регион в 1950-м, назвав это освобождением. С тех пор её обвиняют в религиозных гонениях в отношении тибетцев.

В преддверии игр также громче зазвучали обвинения в других нарушениях. Так, по данным правозащитных организаций, в Китае продолжаются репрессии в отношении мусульман-уйгуров, последователей домашних христианских церквей и приверженцев медитативной практики Фалуньгун.

Китайский Олимпийский комитет заявил, что все обвинения сфабрикованы. А глава Китая Си Цзиньпин отметил, что Игры будут упорядоченными, безопасными и великолепными.

[Чжао Вэйдун, спикер Игр в Пекине]:

«Так называемые вопросы прав человека – это ложь людей с нечистыми мотивами».

Между тем, глава МОК Томас Бах сказал, что никаких политических вопросов на Олимпиаде поднимать не будут.

[Томас Бах, глава МОК]:

«МОК должен занять сторону политического нейтралитета. Мы не будем комментировать политические вопросы».

США, Великобритания и несколько других стран ранее объявили о дипломатическом бойкоте Олимпиады. Они не будут отправлять на открытие высокопоставленные делегации. Только спортсменов.

Теперь же о таком бойкоте объявила и Индия. Её возмутило то, что олимпийский факел в том числе нёс китайский солдат, который в 2020 году был замешан в кровавом инциденте на спорной территории между двумя странами. Тогда погибло не менее 20 индийских военных.

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