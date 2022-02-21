Горящий паром буксируют на греческий остров Корфу

Спасательные операции на горящем пароме в Греции продолжаются. Недавно на нём обнаружили 21-летнего гражданина Беларуси. Он..

Спасательные операции на горящем пароме в Греции продолжаются. Недавно на нём обнаружили 21-летнего гражданина Беларуси. Он пробыл на судне более двух дней.

Остаётся надежда, что и других пропавших без вести смогут найти живыми.

Из 292 пассажиров и членов экипажа пассажирско-автомобильного парома спасли 281 человека. 11 по-прежнему числятся пропавшими без вести. Среди них три грека, семь болгар и один турок.

На борту парома было много владельцев грузовиков и водителей, которые возят товары по странам Европы.

Это жена одного из пропавших без вести водителей, который плыл на судне не в первый раз.

[Вана Бекиари, жена пропавшего без вести]:

«Он жив, он жив. Он профессионал, очень опытный и способный. И он жив, я вам точно говорю. Нужно срочно что-то делать. Сколько ещё они там смогут продержаться…»

Итальянское судно Euroferry Olympia загорелось в пятницу утром у греческого острова Корфу по пути в итальянский Бриндизи. Огонь вспыхнул в гараже судна и за несколько минут достиг верхних палуб.

Сейчас спасатели пытаются попасть в задымленные помещения, а также отсеки, где по-прежнему горит огонь.

Причину пожара ещё предстоит выяснить. Прокуратура Греции начала расследование.

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