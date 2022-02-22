Пожарные исследуют трюмы горящего парома у греческого острова Корфу

Пожарные расширили поиски внутри горящего парома, который стоит у греческого острова Корфу. Это стало возможным после..

Пожарные расширили поиски внутри горящего парома, который стоит у греческого острова Корфу. Это стало возможным после локализации пламени. Исследуют обгоревший трюм. Пропавшими без вести до сих пор числятся десять человек. Это граждане Болгарии, Турции и Греции.

На пассажирско-автомобильном пароме находились 292 пассажира и члена экипажа. Спасли 281 человека. Позже одного пассажира нашли мёртвым. Он находился в кабине грузовика и получил серьёзные ожоги.

Родственники пропавших без вести собрались в порту рядом с паромом и ждут новостей о близких.

Паром загорелся в пятницу утром рядом с Корфу. Он следовал в итальянский порт Бриндизи. Огонь вспыхнул в гаражном трюме и за несколько минут добрался до верхних палуб. Судно отбуксировали к острову.

На борту парома находились 153 грузовика и 32 легковых автомобиля. Среди пассажиров было много водителей, которые возят товары по странам Европы.

Причину пожара выясняют. В пятницу власти арестовали капитана корабля и двух механиков, но в тот же день отпустили.

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