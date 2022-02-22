Пожарные исследуют трюмы горящего парома у греческого острова Корфу

Пожарные расширили поиски внутри горящего парома, который стоит у греческого острова Корфу. Это стало возможным после..
Дата загрузки: 2022-02-23
Пожарные расширили поиски внутри горящего парома, который стоит у греческого острова Корфу. Это стало возможным после локализации пламени. Исследуют обгоревший трюм. Пропавшими без вести до сих пор числятся десять человек. Это граждане Болгарии, Турции и Греции.
На пассажирско-автомобильном пароме находились 292 пассажира и члена экипажа. Спасли 281 человека. Позже одного пассажира нашли мёртвым. Он находился в кабине грузовика и получил серьёзные ожоги.
Родственники пропавших без вести собрались в порту рядом с паромом и ждут новостей о близких.
Паром загорелся в пятницу утром рядом с Корфу. Он следовал в итальянский порт Бриндизи. Огонь вспыхнул в гаражном трюме и за несколько минут добрался до верхних палуб. Судно отбуксировали к острову.
На борту парома находились 153 грузовика и 32 легковых автомобиля. Среди пассажиров было много водителей, которые возят товары по странам Европы.
Причину пожара выясняют. В пятницу власти арестовали капитана корабля и двух механиков, но в тот же день отпустили.
Короткая ссылка на эту страницу: