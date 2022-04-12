У Канарских островов спасли почти 50 мигрантов из Африки

В Атлантике спасли почти 50 мигрантов из Африки. Радар береговой охраны Испании обнаружил две лодки в..

В Атлантике спасли почти 50 мигрантов из Африки. Радар береговой охраны Испании обнаружил две лодки в 25 километрах от острова Гран-Канария. На проверку вылетел вертолёт, а потом подоспело спасательное судно.

В лодках находились 46 мигрантов. Все мужчины. Их доставили в порт Аргинегин на Гран-Канарии. Там им оказали необходимую помощь.

По официальным данным, в этом году на Канарские острова прибыло уже более 6200 мигрантов. В прошлом году до испанской территории добрались 22 тысячи, а годом ранее – на тысячу больше.

В 2017 году военно-морские силы Евросоюза начали активно патрулировать Средиземное море и возвращать лодки мигрантов в Ливию. После этого нелегальные путешественники стали чаще пользоваться другим, более опасным маршрутом. Они плывут из Африки через Атлантику к Канарским островам.

Согласно статистике Морской спасательной службы Испании, в Атлантическом океане тонет каждый 20-й мигрант. По данным Международной организации по миграции, в прошлом году, пытаясь добраться до Испании, погибли около 400 человек.

А правозащитники из Walking Borders приводят другие цифры: за год утонули более 4400 мигрантов, в том числе не менее 200 детей. Это самый большой показатель с 2018 года. При этом далеко не все случаи гибели можно подтвердить. Часто тонут целые лодки с мигрантами, и никаких сведений о них не остаётся.

В Испанию плывут мигранты из Западной и Северной Африки. Однако в этой стране остаются немногие. В основном африканцы стараются попасть в Германию, Францию и Бельгию, а также – в Скандинавские страны. Там они могут рассчитывать на большое пособие, которого не получить в Испании.

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