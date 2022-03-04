Экс-глава Nissan: «Грег Келли, очевидно, невиновен»

В Японии к шести месяцам условно приговорили Грега Келли – бывшего топ-менеджера Nissan Motor. Суд в Токио признал его виновным в том, что тот помогал экс-главе компании Карлосу Гону скрывать финансовые махинации от регуляторов.

Келли задержали одновременно с Гоном в ноябре 2018 года. В то время главе компании предъявили обвинения в том, что он скрыл доходы Nissan объёмом 79 миллионов долларов. Он также использовал средства компании для личных нужд.

При этом Келли не признали виновным в сокрытии доходов с 2010 по 2016 годы, а только в течение 2017-го финансового года.

Сразу после вынесения вердикта Карлос Гон сказал, что Грег Келли «очевидно невиновен».

[Карлос Гон, экс-глава Nissan Motor]:

«Он сказал, что шокирован и удивлён приговором. Тем не менее, к сожалению, этот вердикт был очевиден с самого начала и предсказуем в рамках системы правосудия в Японии».

Суд также оштрафовал Nissan на миллион 730 тысяч долларов за участие в финансовых правонарушениях и нацелился на недостатки корпоративного управления.

Гон находится вне досягаемости японской прокуратуры после того, как в 2019 году сбежал в Ливан. Для этого спрятался на частном самолете. Оттуда ехать он не может, поскольку рискует быть арестованным.

Что касается 65-летнего Грега Келли, то он теперь сможет вернуться в США из Японии, где пробыл под судом и следствием более трёх лет.

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