Север и запад Японии заметает снегом

Сильные снегопады продолжаются на севере и западе Японии. Таких здесь не видели за всё время наблюдений...

Сильные снегопады продолжаются на севере и западе Японии. Таких здесь не видели за всё время наблюдений. В некоторых районах префектуры Ниигата намело сугробы высотой почти полтора метра.

Это Юдзава. Посёлок славится горнолыжными курортами и горячими источниками. Сейчас здесь на улицах работает снегоуборочная техника, плюс люди сами чистят крыши домов и тротуары.

Снегопады обрушились и на префектуры Хиого, Сига и Хоккайдо. Там нарушено движение транспорта. Во многих аэропортах Японии отменили десятки авиарейсов.

Из-за сильного ветра штормит море. Жителей побережья призывают не выходить на улицу без острой надобности. Их также просят меньше ездить на машинах во избежание аварий.

Синоптики обещают, что снегопады пока продолжатся. Также в некоторых регионах сохранится сильный ветер. Холодный фронт может проникнуть и вглубь страны.

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