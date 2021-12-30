«Цунами новых случаев»: омикрон и дельта объединились

Цунами – так назвал глава ВОЗ волну новых случаев коронавируса в мире. За последние семь дней..

Цунами – так назвал глава ВОЗ волну новых случаев коронавируса в мире. За последние семь дней глобально заболело рекордное число людей.

Эксперты говорят, что всему виной новый штамм омикрон – более заразный, чем предыдущие варианты. Он объединился с дельта-вирусом и начал активно распространяться.

[Тедрос Гебреисус, глава ВОЗ]:

«Дельта и омикрон – это теперь одинаковые угрозы, которые подняли количество случаев до рекордных высот. Это привело к росту госпитализаций и смертности. Я очень обеспокоен тем, что омикрон – крайне заразный и распространяется в одно время с дельтой, что привело к цунами новых случаев».

Антирекорды по заболеваемости фиксируют в Великобритании, Италии, Испании, Португалии, Греции, на Кипре и Мальте.

А министр здравоохранения Франции сказал, что за последние 24 часа в стране зарегистрировали 208 тысяч новых случаев. Это национальный и европейский рекорд.

В США среднее число новых заболевших в сутки выросло до 258 тысяч. Это на 8000 больше, чем предыдущий антирекорд, установленный в январе прошлого года.

Впрочем, эксперты призывают не паниковать. Вариант омикрон, хоть и более заразный, но реже вызывает тяжёлые формы заболевания или приводит к смерти.

Как показывают данные, большинство болеют им бессимптомно. Однако в некоторых случаях требуется госпитализация.

При этом врачи говорят, что новая волна омикрон ещё не дошла до пика, и число новых заболевших в ближайшее время будет расти.

Короткая ссылка на эту страницу: