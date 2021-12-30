«Цунами новых случаев»: омикрон и дельта объединились

Цунами – так назвал глава ВОЗ волну новых случаев коронавируса в мире. За последние семь дней..
Дата загрузки: 2021-12-30
Эксперты говорят, что всему виной новый штамм омикрон – более заразный, чем предыдущие варианты. Он объединился с дельта-вирусом и начал активно распространяться.
[Тедрос Гебреисус, глава ВОЗ]:
«Дельта и омикрон – это теперь одинаковые угрозы, которые подняли количество случаев до рекордных высот. Это привело к росту госпитализаций и смертности. Я очень обеспокоен тем, что омикрон – крайне заразный и распространяется в одно время с дельтой, что привело к цунами новых случаев».
Антирекорды по заболеваемости фиксируют в Великобритании, Италии, Испании, Португалии, Греции, на Кипре и Мальте.
А министр здравоохранения Франции сказал, что за последние 24 часа в стране зарегистрировали 208 тысяч новых случаев. Это национальный и европейский рекорд.
В США среднее число новых заболевших в сутки выросло до 258 тысяч. Это на 8000 больше, чем предыдущий антирекорд, установленный в январе прошлого года.
Впрочем, эксперты призывают не паниковать. Вариант омикрон, хоть и более заразный, но реже вызывает тяжёлые формы заболевания или приводит к смерти.
Как показывают данные, большинство болеют им бессимптомно. Однако в некоторых случаях требуется госпитализация.
При этом врачи говорят, что новая волна омикрон ещё не дошла до пика, и число новых заболевших в ближайшее время будет расти.
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