В Гонконге закрыли очередную продемократическую газету

Голос оппозиции в Гонконге будет звучать ещё тише. Власти закрыли очередное продемократическое издание. Полиция провела рейды в офисах Stand News и арестовала руководство. Также были заморожены банковские счета газеты.

Это было второе по охвату издание после Apple Daily – другой продемократической газеты, которую недавно закрыли тем же способом и по тем же обвинениям.

Глава полицейского бюро национальной безопасности Стив Ли сказал, что Stand News публиковала новости и заметки, которые якобы «провоцировали ненависть в отношении властей».

По его словам, полиция изъяла у газеты активов на семь миллионов 820 тысяч долларов, а также компьютеры, телефоны и журналистские материалы.

Арестованы были сотрудники в возрасте от 34 до 73 лет. Среди них – бывшие члены правления, включая певицу Денизу Хэ. При этом полиция не исключает новых задержаний.

Власти говорят, что закрытые издания наносили вред свободе прессы. А правозащитники и активисты уверены, что само закрытие газет – это уже нарушение свободы слова и прав человека. Они обеспокоены тем, что компартия Китая всё больше распространяет своё влияние в этом регионе.

Гонконг – это автономный район, который на бумаге должен управляться по демократическим принципам. Однако он продолжает терять свои свободы. До 1997 года он 156 лет был британской колонией. Затем его передали под управление Пекина.

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