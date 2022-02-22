Путин признал независимость ДНР и ЛНР, Запад обещает санкции

Президент России Владимир Путин признал независимость и суверенитет двух регионов на востоке Украины – Донецкой и..
Дата загрузки: 2022-02-23
Путин сказал, что направляет туда миротворческую миссию. Он также обратился с призывом к украинскому руководству.
[Владимир Путин, президент России]:
«Мы требуем незамедлительно прекратить боевые действия. В противном случае вся ответственность за возможное продолжение кровопролития будет целиком и полностью на совести правящего на территории Украины режима».
Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что признанием ДНР и ЛНР Россия в одностороннем порядке вышла из минских договорённостей и переговоров в нормандском формате.
[Владимир Зеленский, президент Украины]:
«Украина однозначно квалифицирует недавние действия Российской Федерации как нарушение суверенитета и территориальной целостности нашей страны».
Запад обещает Москве новые жёсткие санкции. Об этом заявили лидеры Великобритании, Франции, Соединённых Штатов и Евросоюза.
Также под вопросом оказался саммит во Франции между Путиным и Байденом, который был призван урегулировать конфликт.
А это экстренное заседание Совета Безопасности ООН по Украине. Посол США Линда Томас-Гринфилд называет заявление России о размещении на востоке Украины миротворцев полным бредом. По её словам, это попытка создать повод для дальнейшего вторжения, и что последствия этого будут ужасными для Украины, Европы и всего мира.
Между тем, посол России Василий Небензя говорит, что его страна открыта к дипломатии, однако не позволит произойти новому кровопролитию на Донбассе.
Китай призвал все стороны к сдержанности, а Япония заявила, что готова присоединиться к другим странам и ввести в отношении России санкции в случае полномасштабного вторжения.
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