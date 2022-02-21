Путин и Байден приняли предложение французского президента встретиться на саммите по вопросу безопасности и стратегической стабильности..

Байден договорился встретиться с Путиным, если не будет вторжения

Путин и Байден приняли предложение французского президента встретиться на саммите по вопросу безопасности и стратегической стабильности в Европе.

В заявлении Елисейского дворца говорится, что «президенты в принципе согласились на саммит». Главным условием встречи указано то, что Россия не вторгнется на территорию Украины.

План переговоров подготовят Госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД России Сергей Лавров. Ожидается, что встреча состоится в ближайшие дни.

Эмманюэль Макрон также в телефонном режиме пообщался с Путиным и договорился провести переговоры Трёхсторонней контактной группы по Донбассу. Кроме того, возобновится работа в нормандском формате. Оба лидера согласились, что кризис на востоке Украины нужно разрешать дипломатическим путём.

Между тем, несколько европейских авиакомпаний до конца месяца приостановили полёты в украинские города. Среди них группа Lufthansa, в которую также входят Eurowings, Швейцарские, Брюссельские и Австрийские авиалинии. Они пока не летают в Киев и Одессу.

Последний рейс из Киева во Франкфурт прибыл 20 февраля. При этом авиакомпания продолжит летать во Львов на западе Украины, куда некоторые страны перенесли свои посольства.

Германия, Австрия и Франция призвали своих граждан покинуть территорию Украины. Немцам посоветовали выехать из всех регионов, австрийцам – из всех, кроме западных, а французам – из восточных.

Тем временем, из ЛНР и ДНР на востоке люди продолжают эвакуироваться на территорию России. В общей сложности в Ростовскую область выехало до 40 тысяч человек.

[эвакуированная]:

«Нам в полшестого позвонили, в шесть уже был автобус. Всё, что под руки лезло, брали, и всё».

Между тем, Россия и Беларусь продолжают военные учения. Они завершатся к концу этой недели.

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